Şüpheli ölüm! Köpekler eve girmeye izin vermeyince

Karabük'te arkadaşı ile birlikte kalan bir kişi sabah saatlerinde evde ölü bulundu. Köpekler polise izin vermeyince belediye imdada yetişti

İddiaya göre, Yaylacık Mahallesi Bişkek Caddesi üzerindeki üç katlı evin son katında yaşayan Erdoğan Aktan (53) dün gece arkadaşı A.Ç ile birlikte alkol aldıktan sonra yattı. Sabah saatlerinde Erdoğan Aktan’ı uyandıramayan A.Ç durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan Aktan’ın yaşadığı evde aralarında pitbull cinsi dahil 3 köpek olmasından dolayı ekipler eve girmekte güçlük çekince olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri alarak barınağa getirdi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası Aktan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası olan Aktan'ın uzun süre önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı da öğrenildi.

Olay sonrası A.Ç ise ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.