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YPG'nin sözde komutanları öldürüldü!

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YPG'nin sözde komutanları öldürüldü!
Afrin'deki teröristlere yardım için Menbic'e yığınak yapan YPG'liler arasındaki üç komutanın araçlarına bombalı saldırı düzenlendi.
YPG'nin sözde komutanları öldürüldü! YPG'nin sözde komutanları öldürüldü! YPG'nin sözde komutanları öldürüldü!

Türk askeri Afrin'e harekât için elleri tetikte beklerken, YPG'lilerin yığınak yaptığı Menbic'te terör komutanları öldürüldü.

Bir otomobille ilerleyen YPG'li komutanların aracında patlama meydana geldi. Bombalı saldırı sonucu üç terör komutanı da öldü.

Afrin'deki YPG'lilere yardım için Menbic'e konvoylarla gelen teröristlerin fotoğrafları, hafta içinde yayınlanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları, rejimin kontrol ettiği hattan geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor ancak Afrin'in etrafı neredeyse tamamen sarılmış durumda.

Hatay ve Kilis'e yüzlerce tank ve zırhlı araç sevk eden Türk ordusu, bölgenin kuzey ve batısını tutuyor.

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ise Afrin'in doğusundaki Azez'de mevzilenmiş durumda.

Afrin'in güneyindeki İdlib'de hem Türkiye'nin gözlem noktaları hem de ÖSO güçleri bulunuyor.

Teröristlerin bölgeden tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki küçük cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

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