20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:21İkindi 15:50Akşam 18:12Yatsı 19:36
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 115.147 -1.46
  • Altın: 163,118 1.34
  • Dolar: 3,8058 0.95
  • Euro: 4,6547 0.85

Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı!

»
Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, PYD'nin tüm planlarını anlattı.
Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı!
Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı! Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı! Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı!

Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin operasyonlara karşı korunmak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için Afrin'de kazdığı tünellerin bir kısmını yerleşim merkezlerinde oluşturduğunu, çıkış kapılarını ise evlere açtığını anlattı.

Terör örgütüne 4 yıl önce katılan ve Afrin bölgesinde bulunan D.M, iki hafta önce sınırdan kaçarak Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için müracaatta bulunan D.M, son günlerde olası operasyonla gündeme gelen Afrin bölgesinde örgütün silah varlığı ve stratejileri konusunda bilgi verdi.

Terör örgütünün Afrin'in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün yanı sıra Tel Rıfat'ta silah ve mühimmat deposu bulunduğunu anlatan D.M, ayrıca Tel Rıfat'ın yanı sıra Kastelcindo, Bafluni, Basufani, Tınıp ve Kefercani'de de sözde taburları olduğunu ifade etti.

Hatay-Kilis arasındaki Bülbül köyü Damık tepesinde kadın teröristlerden oluşan füzeci ekibe sahip örgütün sınır hattında RPG ve Konkours ve Katyuşa füzeleri ile ağır makinalı silahı ve birkaç tankının yer aldığını belirten D.M, ayrıca aynı alanda mevzilerin de kurulduğunu dile getirdi.

PYD'NİN HAİN TÜNEL PLANI

Son dönemlerde örgütün korunma amacıyla çok fazla tünel kazdığına işaret eden D.M, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Bu tüneller, mevzilerin altında tabur olarak belirlenen ve örgüt militanlarının kaldığı evlerin altında bulunur. Yerleşim merkezinde bulunan tüneller, açık alandan başlayarak genellikle 100 metre kazılıyor ve bu tünelin ortasında bir yerde herhangi bir ikametten veya binadan çıkış kapısı verilerek açık alana doğru yapılıyor. Mevzilerde bulunan tünellerde ise toprak 5-6 metre kazıldıktan sonra etrafı betonlarla çevreleniyor. Üstü toprakla kamufle edilip etrafı betonlarla çevreleniyor, ayrıca üzerine kum torbalı mevziler oluşturuluyor. Bu tünellerden bir kısmını yerleşim merkezlerinde, sivil halkın içinde kazıyorlar. Tüneller saklanma yerleri olarak kullanılıyor, bazen erzak depolamak için de kullanabiliyorlar."

Sınırdaki önlemler örgüte katılımı azalttı

D.M, Afrin'de bulunduğu sırada örgüt içinde katıldığı bir toplantıda sözde komutanların Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmasıyla özellikle gençlerin katılımının durduğunu belirttiğini ve bütün umutlarını Suriye'deki katılıma bağladıklarını aktardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlarGemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlarBursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik'in yıkılacağına dair ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.
Afrin Harekatının ismi belli olduAfrin Harekatının ismi belli olduTSK, Afrin'e gerçekleştirilen harekatın adını 'Zeytin Dalı harekatı' olarak duyurdu.
Başbakan açıkladı: Hava operasyonu başladı!Başbakan açıkladı: Hava operasyonu başladı!Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e hava operasyonuna başladıklarını açıkladı.
"Rahat durun dedik durmadılar""Rahat durun dedik durmadılar"Afrin operasyonuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse bizi rahatsız edemez" dedi.
PKK/PYD-YPG Afrin'de 'kıyafet' değiştiriyorPKK/PYD-YPG Afrin'de 'kıyafet' değiştiriyorAfrin'deki üst düzey PKK'lıların mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri tespit edildi.
F-16'lar bombalamaya başladı!F-16'lar bombalamaya başladı!Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor. 2 F-16'jeti Afrin'de bazı hedefleri bombaladı.
  • Metin Külünk: Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin20 Ocak 2018 Cumartesi 17:00
  • Terör örgütü YPG'nin hain Afrin planı!20 Ocak 2018 Cumartesi 15:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı!20 Ocak 2018 Cumartesi 15:18
  • Mehmetçik Kut'ül Amare'de ağlatan sahne20 Ocak 2018 Cumartesi 14:42
  • Kız öğrenciyi sınıfta soyundurmuştu! O öğretmen...20 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • FETÖ'cü emniyet amirinden itiraf!20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • YPG'nin sözde komutanları öldürüldü!20 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
  • Okul servislerine 15 dakika kuralı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:46
  • YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:00
  • Ankara'da büyük operasyon! İkisi polis...20 Ocak 2018 Cumartesi 12:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri