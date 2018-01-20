20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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Önce dövdü, sonra evini yaktı! Sebebi ise...

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Adana'da ayrıldığı sevgilisini önce darp edip ardından da evini yaktığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Önce dövdü, sonra evini yaktı! Sebebi ise...
Önce dövdü, sonra evini yaktı! Sebebi ise... Önce dövdü, sonra evini yaktı! Sebebi ise... Önce dövdü, sonra evini yaktı! Sebebi ise...

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın üçünce katında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma P. bir süre önce sevgilisi Müslüm A.'dan ayrıldı. Ancak bunu kabullenmeyen Müslüm A. sevgilisini tekrar birlikte olmak için sürekli rahatsız etmeye başladı.

15 Ocak günü ise genç kadının yolunu kesip tekrar sevgili olmak istedi ancak hayır yanıtını alan Müslüm A., Fatma P.’ye yumruk attı, daha sonra 'evini yakacağım' deyip gitti. Taksiyle evine geçen Fatma P., gittiğinde evinin yandığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, genç kadının yangında mahsur kalan kedi ve köpeğini kurtardı.

Genç kadın baygınlık geçirirken, hayvanlarının kurtarıldığını öğrenince sevindi. Daha sonra köpeğine sarılan genç kadın gözyaşları döktü. Olaydan sonra polis çalışma başlatırken Adana Cumhuriyet Savcılığı da zanlının yakalanması için talimat verdi. Polis zanlı Müslüm A.'yı kısa sürede yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı "yakarak mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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