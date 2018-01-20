TYB 40 Yaşında: Fotoğraf ve afiş sergisi açıldı

Bu sene 40. yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği, “40 yılın fotoğrafları ve afişleri” sergisi ile yeni yıla başlangıç yaptı.

TYB genel merkezinin girişinde açılan sergiden sonra 40. yıl faaliyetleri ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

1978’de 14 yazarın bir araya gelmesiyle kurulan Yazarlar Birliği, 40 yılda kültür hayatımıza damgasını vuran faaliyetler gerçekleştirdi. “Yazarlar Birliği” adı, 1985’te Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye Yazarlar Birliği”ne dönüştü. 1991’de Danıştay’ın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu kararı ile “kamu yararına çalışan kuruluş” olduğu tescil edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği, kendi kimliğimiz doğrultusunda gelişen şehirli aydın kesimin kültür-sanat ve estetik ihtiyaçlarına yönelik sürekli faaliyetleri ile bir meslekî kültür kuruluşu olarak ülkemizde kültürel alanın yeniden ve doğru şekilde tanımlanması için çaba gösterdi.

40 yıldır aksatmadığı sürekli kültürel faliyetleriyle, 38 yıldır gelenekleştirdiği Yılın Yazarları değerlendirmeleriyle, 35 yıldır çıkardığı ülkemizde alanında tek yayın olan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı ile, yazarlık alanında ilk defa düzenli öğretim sayılabilecek Yazar Okulu ile, 25. yılına ulaşan ve dünyayı dolaşan Türkçenin Uluslararası Şölenleri, Safahat Okumaları ve 18 yıl kesintisiz süren Mesnevî Dersleri, 10 yılı geride bırakan Edebiyat mevsimi-İstanbul edebiyat festivali, 14 yıla ulaşan Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği (Konya), Şehir Tarihi Yazarları Kongreleri, Ahlâk Şûraları, Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni vb. faaliyetlerle zihin dünyamızın şekillenmesinde önemli rol oynadı.

*Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yıl faaliyetleri başladı!

TYB 40. yılında yurt içinde ve dışında 40 büyük faaliyet gerçekleştirecek. bugün saat 11’de açılışı yapıldı. “40 yılın fotoğrafları ve afişleri” sergisi TYB’nin 1978’den beri gerçekleştirdiği faaliyetleri gözler önüne seriyor. Zengin fotoğraf ve afiş arşivinden seçilen resimler Türkiye’nin yakın dönem kültür hayatını aydınlatacak değerde.

Yazarlar Birliği kuruluş toplantısı: Hasan Kayıhan, D. Mehmet Doğan, Beşir Ayvazoğlu, Yahya Akengin, Necmeddin Turinay, Zeki Ceyhan, Ahmet Günbay Yıldız, Sadetdin Elibol, M. Cemal Çiftçigüzeli (1978)