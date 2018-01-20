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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde " Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin harekatı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kütahya İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin çelişkili YPG açıklamalarına istinaden "Birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Siz bir şarkısınız. Allah yol arkadaşlığımızı daim etsin. Sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Dışarıda büyük bir katılım var. Onları selamlamadan geçemezdim. Kuruluşundan bu güne kadar vazife yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 

SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?

Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü oluşumun adı terör örgütüdür. Yok sınır muhafızlarıymış... Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar. Biri 'Ordu kuracağız' diyor. Biri 'Böyle amacımız yok' diyor. Öbürü 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Mürekkebi kurumadan 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Bunların birbirinden haberi yok. Üstelik bir de 'Bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor' diye güya üste çıkıyor. Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Sahada ne oluyor, ona bakıyoruz. 

AFRİN OPERASYONU BAŞLADI, BUNU MÜNBİÇ TAKİP EDECEK

Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve onların büyüttükleri elemanları geliyor. Yine bunların hakkına bölgede çalışacak ortak deyince kiralık katil ordusundan ibaret olan PKK geliyor. Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. 

BATI'YA SESLENİYORUM: BUGÜNE KADAR NE YAPTINIZ?

Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Batı'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Sizin bu 3,5 milyon sığınmacı ile ilgili bir derdiniz yok mu? bu insanlar ne yer, ne içer... bunlarla ilgili bir derdiniz yok mu? Siz bunlara karşı bugüne kadar ne yaptınız. Ülkemiz içinde nasıl insanı yaşat ki devlet yaşasın diyorsak Suriye'yede aynı ilkeyi hayata geçiriyoruz. Suriye'de kimler işgalci?

ŞİMDİ DE TERÖR KORİDORUNU DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bazı sancılar vardır. Diriliş muştusudur. Türkiye bugün bu dirilişin sancılarını yaşıyor. Ben Kütahya'da bunu görüyorum. FETÖ'yü devreye sokup ülkemzi teslim almaya çalıştılar. Buna izin vermedik. PKK ile huzurumuzu kaçırmaya kalktılar. Hamdolsun bu oyunu da bozduk. Tabii bu arada Suriye'de Irak'ta farklı senaryolar devreye sokuldu. Türkiye sığınmacı akınının altında çökertilmeye çalışıldı ama asıl çatırdı Avrupa'dan geldi. Şimdi de terör koridorunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Evelallah onun da üstesinden geliriz. Türkiye Rabia'sına sıkı sıkıya sarılmıştır.

EY FETÖ AMERİKA SANA NE KADAR BAKACAK?

Buradan sesleniyorum: Ey FETO bu Amerika sana ne kadar bakacak? En sonunda seni kirli bir mendil gibi kapıya atacak! O günleri yakın. Bunları göreceğiz. Onlarda oyun bitmeyebilir ama bizde bu iman oldukça hepsi bize vız gelir. Gençler şunu unutmayın: İmandır ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.

AK Parti olarak artık ümmetin birliği bizim için önemli. Kongrelerimizi tamamladıktan sonra hemen 2019 için kolları sıvayacağız. Sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Boşa geçireceğimiz tek bir saatimiz yok."

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