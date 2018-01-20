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Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlar

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Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik'in yıkılacağına dair ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.
Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlar
Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlar Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlar Gemlik tepkisi: Yıkmıyoruz, kafa karıştırmasınlar

Başkan Refik Yılmaz, "Gemlik'i yıkmıyoruz, yerinde dönüşümü alan bazlı değil bina bazlı olarak gerçekleştireceğiz. Yerinde dönüşümün önünü böyle açıyoruz. Milletin kafasını karıştırıp, tedirgin etmesinler. İmar planları halen geçerli" dedi.

Gemlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasındaki "Gemlik Buluşuyor" bilgilendirme toplantısına katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Refik Yılmaz, Ankara'da Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve bürokratlarla konuyu istişare ettiklerini hatırlatarak, ilçede alan bazlı değil bina bazlı dönüşüm olacağını vurguladı.

''GEMLİK TAŞINMIYOR, DÖNÜŞÜYOR''

"Sehpa taşımıyoruz. Gemlik'in geleceği söz konusudur. KHK ile Gemlik'in önü açılmıştır. Güvenlik sıkıntısı olan, depreme karşı riskli binalarda yaşayanların maddi imkanları varsa yerinde dönüşecek. Onun dışında 30, 40, 50 yıllık binası olan ancak yıkıp yerine yapması sorunlu olanlara da kamulaştırma veya takas yoluyla deniz manzaralı, konforlu, deprem riski olmayan, sağlam zeminli arazilerde, sağlam binaları maliyetine vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız."

'YIKMIYORUZ, KAFA KARIŞTIRMASINLAR'

Refik Yılmaz, yaşam hakkını kutsal gördüklerini de belirterek, şu görüşleri ifade etti:

"Ben de Cumhuriyet Mahallesi sırtlarında yaşıyorum. Gariban vatandaşa konut yapınca 'dağ başı' deniliyor, müteahhitler yapınca neden burada konut fiyatları 400 bin liradan başlıyor? Birileri buraları vatandaşlara layık görmüyor. Biz, her vatandaş için bu güzellikleri istiyoruz. Mülkiyet ve çok katlı yapılarda dönüşüm sırasında sorunları da belediye olarak çözeceğiz. Ya kamulaştıracağız ya da maliyetine takas yoluyla onlara yeni binalardan vereceğiz. Her şey gönüllülük esasına göre olacak. Gemlik'i yıkmıyoruz, yerinde dönüşümü alan bazlı değil bina bazlı olarak gerçekleştireceğiz. Yerinde dönüşümün önünü böyle açıyoruz. Milletin kafasını karıştırıp, tedirgin etmesinler. İmar planları halen geçerli. Maliyetine vereceğiz ve kar gütmüyoruz. Eğer yerinde dönüşüm projesi olan varsa hemen getirsin, bir gün bile beklemeden ruhsat vereceğiz."

EV İSTEMEYENE ARSA PAYI

Belediye Başkanı Yılmaz, binası yıkılan, buna karşın kentsel dönüşümde yeni ev istemeyenlere arsa paylarının verileceğini de kaydetti.

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