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F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı...

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F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı...
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun Göztepe karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı... F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı... F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı...

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.

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