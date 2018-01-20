Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü. Giuliano'nun hastanede omzu yerine oturtulurken, son durumu yarın netlik kazanacak.
21 Ocak 2018 Pazar4 C.Evvel 1439
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F.Bahçe'ye şok haber! Omzu çıktı...
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