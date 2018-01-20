Fenerbahçe uzatmalarda kazandı!

Fenerbahçe, ligşin 2. yarısına Göztepe galibiyetiyle başladı. Sarı lacivertliler, uzatmada gelen golle maçı 2-1 kazanıp 2018'e mutlu başladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında takımını 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, son lig karşılaşmasına göre değişikliklere gitti. Süper Lig'de 23 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Luis Neto sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena ve Oğuz Kaan Güçtekin yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao ilk 11'de oynadı. Göztepe'de ise Sabri'nin yerine Tanju sağ bek olarak ilk 1'de başladı. Kadu'nun 1'e döndüğü sarı kırmızılılarda Scarione'nin yerine 1'e iren isim Tayfur'du.







Maça Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Henüz 1. dakikada Aatıf'ın kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Giuliano rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top üst direkten geri döndü.



Ancak Fenerbahçe'nin baskısı sonuç verdi ve 15. dakikada sarı lacivertliler öne geçti. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 317 gün sonra ligde golle tanıştı. Bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Brezilyalı son olarak geçen sezon Alanya'ya gol atmıştı.



İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 2. yarıdaki ilk bireysel hatada golü kalseinde gördü. 59. dakikada İsmail'in pasında Sktrel hata yapınca jahovic tıopu kaptı ve oyuna yeni giren Poko'yu gördü. Başarılı futbolcu da skora dengeyi getirdi.



Son dakikalarda baskısnıı artıran Fenerbahçe, uzatmanın 3. dakikasında golü buldu. Dirar'ın ortasında Kosanovic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Böylece maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ligin 2. yarısına galibiyetle başlamış oldu.



Puanını 36'ya yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi başardı. Tamer Tuna önderliğindeki Göztepe ise 30 puanda kaldı.







MAÇIN KARNESİ

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Soldado dk. 63 x), Skrtel xxx, Neustadter x, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x, Giuliano xx (Alper dk. 72 xx), Aatif xx (Valbuena dk. 63 xx), Fernandao xx

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Eljif Elmas, Muhammed Samed, Oğuz Kağan, Serhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Göztepe: Beto xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Kadu xxx, Schwechlen xxx, Castro xxx, Selçuk xxx, Tayfur xx (Poko dk. 58 xxx), Gouffran xxx (Ömer dk. 90 ?), Halil xxx (Sabri dk. 67 xx), Jahovic xxx

Yedekler: Günay, Traore, Scarione, N’gando, Peybernes, Doğanay, Muhammed

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Fernandao (dk. 14), Kosanovic (dk. 90+3 k.k.) (Fenerbahçe), Poko (dk. 59) (Göztepe)

Sarı kartlar: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe), Kadu, Castro, Tanju, Selçuk (Göztepe)





MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topta Fernandao’nun indirdiği topla buluşan Giuliano’nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada kazanılan İsmail’in kavisli kullandığı köşe atışında savunmanın arasından yükselen Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi.1-0

25. dakikada sağ kanattan Giuliano’nun ortasında ceza sahası içinde Fernandao’nun topu kontrol edip şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Schwechlen’in şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında Gouffran indirdi. Jahovic göğsüyle düzeltip röveşata vuruşu denedi ancak Volkan gole izin vermedi.

55. dakikada Aatif’in soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top üstten kornere gitti.

59. dakikada savunmanın büyük hatasında topu kapan Jahovic, sağdan bindiren Poko’yu gördü. 58. dakikada oyuna giren bu futbolcu topla ilk buluşmasında ağları havalandırarak eşitliği sağladı. 1-1

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Soldado, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena ortasını yaptı. Boşta kalan topa ceza sahası içinde Neustadter vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Poko soldan topla ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Jahovic’i gördü. Jahovic’in şutunda Volkan’ı geçen topu çizgiden Skrtel çıkardı.

90+3. dakikada Dirar sağdan bindirip ortasını yaptı. Soldado’yu geçen topa Kosanovic ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1