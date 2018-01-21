İşte Galatasaray'ın yeni başkanı!

Galatasaray’ın olağanüstü seçimli genel kurulunda yeni başkan Mustafa Cengiz oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği kongrede Mustafa Cengiz, Dursun Özbek karşısında 1703 oyla tarihteki 37. başkan seçildi.

1623 oy alan Dursun Özbek son sandık öncesi Mustafa Cengiz'i tebrik ederek sonucu beklemeden salondan ayrıldı.

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ

Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

MUSTAFA CENGİZ'İN İLK SÖZLERİ

Başkan seçilen Mustafa Cengiz, "Bugün burada sizler, Galatasaray tarihinde bir ilki yaşattınız. Galatasaray tarihinde ilk kez, aktif başkan seçimi kaybetti. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday, seçimi kazandı. Ben Galatasaray'da sizler gibi sıradan bir neferim. Sadece hizmet arzum beni buraya getirdi. Sizlerin temsilcisi, yüreği ve aklıyım. Siz ne iseniz, ben oyum. Sizler olmazsanız ben bir hiçim." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Cengiz, "Buradan açıklıkla söylüyorum, ben, bana oy atmayanların da başkanıyım, samimiyetle söylüyorum. Beni tanıyanlar, böyle bir kişiliğe sahip olduğumu bilirler. Galatasaray'ın, 14 federasyonda şahlanışının startını vereceğiz. Tüm eski başkanlara gereken özeni göstereceğiz. Sevgili Başkanım, buradan erken gitti. Galatasaray'a yaptığı katkılardan dolayı ona teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray." dedi.