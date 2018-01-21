Kadıköy'de maç bitti, ortalık karıştı!

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın sona ermesiyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Hakem Ümit Öztürk'ün son düdüğünün ardından Fenerbahçeli Martin Skrtel ile Göztepeli Adis Jahovic ve Selçuk Şahin arasında gerilim yaşandı. Volkan Demirel ve olay yerinde bulunan isimler, gerilimi sonlandırmaya çalışırken, bir anda ortalık daha da karıştı.
İki yedek kulübesinden de koşarak gelen isimler, gerilimi sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'in ağzını kapatarak, sarı-lacivertli kaleciyi olay yerinden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ardından yaşanan bu gerilim sonrasında hakem Ümit Öztürk, Fenerbahçeli Martin Skrtel'e sarı kart gösterdi. Göztepeli futbolcular ise maç sonunda hakem Ümit Öztürk'e kararları nedeniyle eleştirdiler.