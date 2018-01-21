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90 bin camide "zafer duası"

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90 bin camide "zafer duası"
Afrin'e yönelik gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde tüm camilerde sabah namazında eller semaya açılarak dua edildi.
90 bin camide 90 bin camide 90 bin camide

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti.

Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.

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