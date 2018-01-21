21 Ocak 2018 Pazar4 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:21İkindi 15:51Akşam 18:14Yatsı 19:37
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.147 -1.46
  • Altın: 163,907 0.48
  • Dolar: 3,8058 0.95
  • Euro: 4,6547 0.85

Askerlere dua etti

»
Askerlere dua etti
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra operasyondaki askerler için dua etti.
Askerlere dua etti Askerlere dua etti Askerlere dua etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlarla beraber Ulucami’de kılınan sabah namazının ardından Afrin’de gerçekleştirilen operasyonda askerler için dua ettiler.

'ZEYTİN DALI OPERASYONU'NA' KATILAN MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ

Çavuşoğlu, namazın ardından yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlatmış oldu. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bu harekat Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesi gereği Türkiye’nin meşru müdafaasını kullanmak üzere yaptığı bir harekattır. Aynı şekilde BM Güvenlik Konseyinin 1624, 2170, 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararlarına ilişkin gerçekleştirdiği bir harekattır. Türkiye son birkaç yıldır güneyinde bir oldubittiye getirerek terör koridoru yapmak isteyenlere çeşitli şekillerde hem oradaki terör unsularına hem de gizli, açık destek veren devletlere göstermiştir. Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. Bu hedefimizdir. Türkiye aynı zamanda NATO’nun güney sınırını muhafaza etmektedir. PKK/PYD, YPG ve türevleri unsurlar Afrin’de öbeklenmiş ve oradaki Türk, Kürt, Arap kardeşlerimize büyük baskı uygulamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızı korumak hem de Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Afrin’in Türkiye’ye dönük dağlarından daha öncesinden Türkiye’ye taciz atışları yapıldığını biliyoruz. Bu taciz ateşlerine Türkiye seyirci kalamazdı ve Afrin’i temizlemek suretiyle sınır şehirlerimizi menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı da amaçlamaktadır. Türkiye bundan önceki süreçte Halepçe’de, Kuzey Irak’ta baskı gören kardeşlerimize kucağını açmıştır. Operasyon öncesinde Afrin’de yaşayan ve PKK/PYD,YPG baskısından kurtulmak için 370 bin kardeşimiz güvenli sığınak olarak buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız ve bu harekatın arkasında olmamız gerekmektedir” dedi.

Operasyonda dün itibariyle 72 uçağın terör örgütlerine ait 108 hedefi vurarak etkisiz hale getirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bu harekat Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozacak bir harekat değildir. Türkiye ilk günden beri Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Türkiye orada konuşlanan terör örgütlerini vurmaktadır. Ülkemizi bundan sonraki yıllara güvenli bir liman olarak bırakmak tek amacımız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyanın gözlerinin Bursa’ya çevrildiği bir günde buradan çok önemli mesajlar verecektir. Tüm Bursalı kardeşlerimizi Nilüfer’de bulunan Tofaş Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz” diye konuştu. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Türkiye’nin dört bir tarafında bütün insanlarımız, askerlerimiz için dua edildi. Bursa halkına çok teşekkür ediyorum, bütün camileri doldurdu ve askerimize duada bulundu” dedi.
Ulucami’yi dolduran yüzlerce kişi, imam tarafından okunan Fetih Suresi'nin ardından Türk askerinin operasyonda başarılı olması için dua etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlk kez kullanıldı!İlk kez kullanıldı!TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez Silahlı milli İHA'lar da görev yapıyor
CHP'de 'Afrin' konusunda kafalar karışıkCHP'de 'Afrin' konusunda kafalar karışıkCHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti olarak şanlı ordunun arkasında olduklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Sezgin Tanrıkulu, "Savaşa hayır" tweet'i attı.
Bahçeli'den Erdoğan'a kritik telefon!Bahçeli'den Erdoğan'a kritik telefon!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yaptıkları telefon görüşmesinde Afrin'e yapılan harekatı görüştü.
Akar'dan 'Zeytin Dalı' açıklamasıAkar'dan 'Zeytin Dalı' açıklamasıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyet gösteriliyor" dedi.
ABD'nin tavrı Rus-Türk ilişkilerini güçlendiriyorABD'nin tavrı Rus-Türk ilişkilerini güçlendiriyorRusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi, askeri uzman Aleksandr Perenciyev, ABD'nin teröristlere olan desteğinin Türk-Rus ilişkilerini güçlendirdiğini sözyledi.
Kuzey Kıbrıs gazetesinden küstah 'Afrin' haberiKuzey Kıbrıs gazetesinden küstah 'Afrin' haberiKKTC'de yayın yapan Afrika gazetesi Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştirerek, harekatı işgal olarak nitelendirdi.
  • Reyhanlı'ya iki roketli saldırı daha21 Ocak 2018 Pazar 21:47
  • Afrin operasyonunun Arap basınında yankıları21 Ocak 2018 Pazar 21:43
  • Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda21 Ocak 2018 Pazar 21:40
  • Afrin'de güvenli ilerleme hatları oluşturuldu21 Ocak 2018 Pazar 21:37
  • Rusya'dan açıklama: ABD Türkiye'yi kızdırdı!21 Ocak 2018 Pazar 21:35
  • Fransa BMGK'yı toplantıya çağırdı21 Ocak 2018 Pazar 16:06
  • Yarar'dan dikkat çeken yorum21 Ocak 2018 Pazar 16:05
  • Savaş uçakları 3 üsten art arda havalandı!21 Ocak 2018 Pazar 16:04
  • TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı!21 Ocak 2018 Pazar 16:00
  • Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!21 Ocak 2018 Pazar 15:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri