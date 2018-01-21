Afrin operasyonuna ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamasının ardından, "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Kızılcahamam'daki kampına katılan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesini Twitter'dan paylaştı.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Toplantı sırasında Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk sözleri 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin.' şeklinde olmuştur."