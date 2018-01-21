YPG'den Afrin hamlesi! Türk askerini görünce...

Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.

TSK’nın beklenen Afrin harekâtı dün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da verdiği “Harekât sahada fiilen başladı” mesajından iki saat sonra Türk savaş uçakları, Afrin’deki PKK/PYD hedeflerini vurdu. Genelkurmay harekâtın adını Zeytin Dalı olarak duyurdu. Türk tankları, sabah saatlerinden itibaren sahada ilerlemeye başlayan ÖSO güçlerine destek veriyor.

ÇEKİLMEYE BAŞLADILAR

Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.

TSK: SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

TSK, PKK/PYD-YPG terör örgütünün Afrin'de başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı açıkladı.

TSK harekatın başladığını duyurmasından kısa bir süre sonar iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekatın başlamasıyla birlikte PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkanolarak kullanmaya başladığını duyurdu. İstihbarat birimleri de terör örgütlerinin, vurulan teröristleri sivil halktanmış gibi göstermeye çalıştığı bilgisine de ulaşıldığını vurguladı.

PYD/PKK SİVİLLERİN ÇIKIŞINI ENGELLİYOR

Bu arada TSK'nın hava saldırıları sonrasında örgütün işgalinden kurtulma imkanına kavuşan Afrinli siviller, Halep'e doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine PYD/PKK, Beşşar Esed rejimi güçleriyle anlaşarak Afrin'den Halep'e giden yolu kapattı.

Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor.

Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.