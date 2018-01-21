Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi!

TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Herakatı' başlattığını duyurdu. Harekat, Türk jetlerinin terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Sınır bölgesine sürekli askeri sevkiyat yapılıyor. Bölgede peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor.

İşte dakika dakika Zeytin Dalı Harekatı...

10:40

Askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığını ve terör örgütü üyelerinin köy ve kasabalara çekildiğini belirtiyor.

10.21

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor.

09:33 ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLAR 2 NOKTADAN GİRDİ

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı. Özel kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti.

09:15 GECE BOYU OBÜS VE TOP ATIŞI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando, obüs ve tanklar, Hatay'daki sınır birliklerine konuşlandırıldı.

TSK, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatları gece boyu sürdü.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine gelen askeri araç ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

08:30 KARA HAREKATI BAŞLADI

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

08:00

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.

Saat: 5:30 ESED'DEN KALLEŞ HAMLE

Esed rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor. Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı. Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

Saat: 04:55 ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

03.16 - AFRİN'E EN BÜYÜK ASKERİ SEVKİYAT

Harekatın başladığı Afrin'e son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı yapılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden çekilen tank, fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık askeri konvoy Afrin'e doğru yola çıktı.

02.02 - KİLİS'E 4 ROKET DÜŞTÜ

Kilis kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen 4 roket, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Can kaybının meydana gelmediği olayda binalarda hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra sağlık ekipleriyle olay yerinde inceleme başlattı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan açıklamasında, "4 noktaya roket isabet etti. Can kaybı yok, bir kişinin yüzüne cam parçası isabet etti. Bize 1 tane atana biz 100 tane atacağız" dedi.

01.50 - SURİYE SINIRINDA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ KARARI

TSK'nın Afrin operasyonu kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde ve bazı sınır mahallerinde Zeytindalı Harekâtı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızın korunması için özel güvenlik bölgesi oluşturuldu. 15 gün sürecek olan özel güvenlik bölgesi uygulamasında bu bölgeye girişin kolluk kuvvelerinin iznine bağlı olduğu belirtildi.

01.15 - ÇOK SAYIDA TÜRK KOMANDOSU SINIR BİRLİĞİNE KATILDI

Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak olan komandoların bulunduğu çok sayıda otobüs, Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine vardı.

01.11 - AFRİN'E 40 DAKİKADA 20 ATIŞ

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait fırtına obüslerinin Afrin'deki hedeflere 40 dakikada 20 atış yaptığı bildirildi.