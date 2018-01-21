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Afrin'e kara operasyonu başladı!

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Afrin'e kara operasyonu başladı!
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.
Afrin'e kara operasyonu başladı! Afrin'e kara operasyonu başladı! Afrin'e kara operasyonu başladı!

Afrin'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara harekatını başlattı. Özel kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti. Öte yandan tanklar ve askeri araçlar da Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

TOP SESLERİ DUYULUYOR

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK tankları sahada ilerlemekte olan ÖSO güçlerine destek veriyor.

ÖSO DA GİRDİ

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu, geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

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