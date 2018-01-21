Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.
21 Ocak 2018 Pazar4 C.Evvel 1439
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YPG'nin silah deposu böyle vuruldu! Sıcak görüntü
TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde, pilotumuzun, ustalığı ve profesyonelliği ile tüneli tam isabetle vurduğu görülüyor.
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