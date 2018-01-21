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Erdoğan uyardı: Bedelini ağır öderler!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin sokak çağrısı için uyararak, ' Sakın ha bu çağrıya kanıp da sokaklara çıkmaya kalkışanlar olursa bedelini çok ağır öderler. "
Erdoğan uyardı: Bedelini ağır öderler!
Erdoğan uyardı: Bedelini ağır öderler! Erdoğan uyardı: Bedelini ağır öderler! Erdoğan uyardı: Bedelini ağır öderler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde TSK'nın Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' için sosyal medyada kara propagandaya başlayan ve gerçek dışı haberler yaymaya başlayan HDP'ye çok sert çıktı. Erdoğan HDP'nin sokak çağrısı için "Ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'bizim arkamızda Amerika var' , diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Bunun böyle bilesiniz. Çıkmış KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Kaşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz bu böyle bilinsin." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Afrin'de harekatımız devam ediyor. Ne oldu Rai’de Cerablus’ta El Bab’ta. Bizim sınırlarımızı taciz etmeyin dedik. Bunu sayın Obama’ya da söyledik. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı alamadık

15 TEMMUZ GAZİLERİ BANA HABER GÖNDERİYOR

Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, “Cumhurbaşkanımızı bize müsaade etsin Afrin’e gidelim” diyorlar. Ne dedik? 15 gündür ne dedik. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik. Tabi maalesef müttefikimiz olan bazı ülkeler “biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık” diyorlar ama biz yaptıklarını biliyoruz görüyoruz görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya. Şimdi 5 bin tırın dışında 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var.

MESELE AFRİN'İ SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK

Bütün mesele şu Afrin yüzde 55'i ile Arapların. Yüzde 6-7 civarı Türkmen ve sonradan gelen Kürtler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek. 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda. Biz Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndereceğiz.

HDP'YE SERT CEVAP: KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ

Ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'bizim arkamızda Amerika var' , diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Bunun böyle bilesiniz. Çıkmış KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Kaşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz bu böyle bilinsin.

KUZEY KIBRIS'TA PESPAYE GAZETE AHLAKSIZCA BAŞLIK ATMIŞ

Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım. 

TÜRKİYE ORALARDA OLMAK ZORUNDADIR BAY KEMAL

Türkiye'nin şurada, burada ne işi var diyenler, bu ülkenin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye oralarda olmak zorundadır bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir bay Kemal. Gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Afrikalı çocuklar dua ediyorlar.

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