Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Harekat çok seri şekilde yapılacak" dedi.

Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi. Harekatın 4 safhada yapılacağını ve 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını belirten Başbakan Yıldırım, Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu ifade etti.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.