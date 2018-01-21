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TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı!

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TSK'nın derin işbirliği içinde olan YPG ve DEAŞ'ı hedef aldığı açıklandı.
TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı!
TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı! TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı! TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı!

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için dün saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı anımsatıldı.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

SİVİL HASSASİYET VURGUSU

"Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekatı başlamıştır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

DEAŞ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

 TSK'nın açıklamasında "Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek" ifadesi dikkat çekti. Uzmanlar bu açıklama ile DEAŞ ve YPG'nin işbirliğine vurgu yapıldığını ve DEAŞ ile mücadelede TSK'nın başarısına dikkat çekildi.

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