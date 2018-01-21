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Yarar'dan dikkat çeken yorum

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Yarar'dan dikkat çeken yorum
Afrin Harekatı'na dair konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Türkiye Afrin'i ev ev biliyor" dedi.
Yarar'dan dikkat çeken yorum Yarar'dan dikkat çeken yorum Yarar'dan dikkat çeken yorum

Yarar, Türkiye'nin Afrin bölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.

Yarar başka bir konuya da dikkat çekti. "Yabancı askerler ne yapacaklar, bu teşkilatın içinde üç tane faktör var. Birisi Arap aşiretleri, arkasından sivil komün dediğimiz komünler var. Bunlar çoğunlukla yabancı ülkelerden gelmiş asker kökenliler. Bunların neyi kullandığını bilmiyoruz. Şunu biliyoruz ama bu operasyon Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha uzmanlık gerektiren bir operasyon" diye konuştu. 

 "YPG'nin silahları DEAŞ'tan daha gelişmiş"

Mete Yarar, YPG'nin elindeki silahların DEAŞ'ın elindeki silahlardan daha gelişmiş olduğunu da söyledi. Yarar dün, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmının vurulduğunu da açıkladı.

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