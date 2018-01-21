Afrin'de güvenli ilerleme hatları oluşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin'de 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme hatları oluşturdu.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, sabah saatlerinde başlayan kara harekatında Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirdi.

Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.



AFRİNLİ KÖYLÜLERDEN BİRLİK MESAJI

ÖSO unsurları Afrin'de ilerledikleri bir bölgede bazı köylülerle bir araya gelerek güvenliklerinin sağlanacağı konusunda güvence verdi.

Muhalifler köylülere harekatın amacının bölgeyi terör örgütü işgalinden kurtarmak olduğunu anlattı. ÖSO tarafından paylaşılan bir videoda, komutanın köylülere, "Siz bizim dostumuz, bizim ailemizsiniz. Buraya, size uygulanan zulme son vermek için geldik. (PYD/PKK) Onlar bizim ortak düşmanımız" dediği görüldü.

Afrinli köylüler de ÖSO mensuplarına birlik ve beraberlik mesajlarını iletti.

TSK ve ÖSO unsurları ilerledikleri ilk noktalarda ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Muhalifler, Raco'nun köylerinde bazı terör örgütü mensuplarını sağ ele geçirdi.

TSK uçakları da gün boyu terör örgütü mevzilerini vurdu. Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerinde örgüte ait hedeflerin bombalandığı görüldü.

PYD/PKK'nın Tel Rıfat ilçesine bağlı Malikkiye'deki terör yuvaları da Türk jetlerinin ve topçusunun hedefi oldu.

ÖRGÜT SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Terör örgütü ise sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin'den Azez ilçesinin Kelcibrin beldesine saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Afrin'in doğu hattındaki Azez ilçesinde ÖSO güçlerinin yoğun hazırlıklar içinde olduğu görüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni saldırılarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.