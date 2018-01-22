Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.
22 Ocak 2018 Pazartesi6 C.Evvel 1439
- ABD'nin anlaştığı DEAŞ'lı teröristler Afrin'de!İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!Emekliye 1.4 milyar lira daha ödenecekPKK'nın kalleş yalanı boşa çıktı!Bakanlar Kurulu'nda gündem Zeytin Dalı harekatıBurak Yılmaz krizi! "O gelirse ben giderim"Zeytin Dalı Harekatı'na olay tweet! Savaşa...Yerli otomobil için kritik kararTerör propagandası yapan doktor gözaltındaBeşiktaş'ı kahreden kaza haberi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:47 Güneş 08:16 Öğle 13:22 İkindi 15:52 Akşam 18:15 Yatsı 19:38
- 11°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 3°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 6°C Ankara
- 11°C Antalya
- 6°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 115.729 0.51
- Altın: 163,412 0.18
- Dolar: 3,8202 0.38
- Euro: 4,6725 0.38
Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da akşam saatlerine dikkat!İstanbul'da hava bugün parçalı ve çok bulutlu. Aralıklarla yağmur görülecek. Yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüşebilir.
PKK'nın kalleş yalanı boşa çıktı!Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.
Yerli ve milli ‘Zeytin Dalı’Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Afrin’de terör örgütünün mevzi, sığınak, cephanelik ve araçları gururumuz yerli silahlarla imha ediliyor.
Katar gazetesinden anlamlı karikatür!Katarlı Al Arap Gazetesi TSK'nın YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için anlamlı bir karikatür yayımladı.
Vahşet! 17 yaş küçük kocası tarafından bıçaklandıSivas'ta Afgan bir kadın aralarında dini nikah bulunan kocası tarafından vücudunun bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Zeytin Dalı Harekatı'na olay tweet! Savaşa...
- Terör propagandası yapan doktor gözaltında
- Oyuncu Burak Özçivit'ten rekor kıran Afrin paylaşımı
- Kazada ölen kızın son paylaşımı şaşırttı!
- Bu nasıl insanlık! Bayılan köpeğe bakın ne yaptı?
- Ünlü oyuncuyu köpek ısırınca..
- Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı
- Böyle anne olmaz olsun!
- Sultan Abdülhamid'den Alman imparatoruna müthiş cevap
- Güneşe bakabilmek için 17 yıl bekledi
- Ürkütücü olay! Bırakılan mermilerin anlamı ne?
- Bülent Ersoy uçağı birbirine kattı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.