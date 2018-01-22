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Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor

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Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor
Afrin'de başlatılan operasyon kapsamında Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vurmaya başladı.
Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor Hassa'daki birlikler YPG hedeflerini vuruyor

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.

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