Dünyada Türk ordusunun bir benzeri daha yok!

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 6 bin 400 askerin katılımıyla sürdü.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin önceki gün Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 6 bin 400 askerin katılımıyla sürdü.

DÜNYADA BÖYLE BİR ORDU GÖRÜLMEDİ

Operasyonun ilk 48 saatinde 7.5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO, planlanandan çok daha hızlı ilerledi. Normal koşullarda operasyonun 4’üncü gününde ulaşılması hedeflenen, bölgeye 2’nci günde ulaşıldı. Askeri uzmanlar dünyada bu kadar hızlı ve organize eden ikinci bir ordu olmadığını ve Türk Ordusu'nun hala çok güçlü ve disiplinli olduğunu söylediler.

69 KÖYE GİRİLDİ

Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı ifade edilirken, PKK’nın kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. 130 kilometre genişlik ve 7-9 kilometre derinlikteki operasyon sahasında TSK, MİT ve ÖSO eşgüdümlü faaliyet yürüttü. Afrin’e 9 koldan ilerleyen birlikler, PKK ve YPG kontrolündeki 69 köye girdi, 9’unu tamamen temizledi. Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi, 240. Tepe ve 2 tepe daha ele geçirildi. Sınırın Türkiye tarafında kurulan 7 askeri üsten 3’ünün, “ileri askeri üs” olarak Raco, Kırmızı Köy ve Şedia’ya taşınacağı kaydedildi. Alandaki 2 bin 150 kişilik öncü askeri kuvvete, bugün alan kontrolü sağlayacak bin kişilik grubun ekleneceği öğrenildi.

BEYAZ BAYRAK ÇEKTİLER

Öte yandan, terör örgütü PKK’nın yollara döşediği 17 tuzak imha edildi. Bölgedeki 370 PKK’lı teröristin TSK hatlarından 7 kilometre geri çekildiği kaydedildi. Şırnak Silopi’deki Altubey Hudut Karakolu sorumluluk sahasından gözlenen PYD karakolu ile Yankale Hudut Karakolu sahasından gözlenen karakoldaki sözde PYD flamasının indirildiği, yerine beyaz bayrak asıldığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre siyasi ve askeri kaynaklar, “PKK dayanamıyor, geri çekiliyor. Rejim ve Rusya’dan istediği desteği bulamıyor” yorumunu yaptı. Afrin kent merkezinde panikleyen PYD yöneticilerinin Rusya ve Şam rejimi ile 4 görüşme yaptığı ve kenti Suriye rejimine devredebileceklerini ilettiği belirtildi. Teröristlerin Şam rejimine “Afrin’i birlikte savunalım” çağrısı da yaptığı ancak rejimin bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Alan takibi için sahadaki 3 İHA’nın günde 58 saatlik görüntü aktarımı yaptığı kaydedildi.

TERÖRİSTLER TUZAK KURUP KAÇIYOR

Terör örgütü, sivilleri doğrudan hedef almaya devam ederek Afrin’den Azez İlçesi’nin Kelcibrin Beldesi’ne saldırdı. 2 sivil hayatını kaybetti. Örgütün Raco ve Şedia’da boşaltılan köylere 9 adet araçlı bomba bıraktığı bilgisi üzerine, aramalarda tuzaklara karşı önlemler alındı. Bölgedeki riskler nedeniyle tüm asker ve ÖSO mensuplarının cep telefonları toplandı. Askerler, kriptolu telsizler kullanmaya başladı. PKK’nın 65 kilometrelik alanda iletişimini sağlayan verici ve röleleri de TSK’nın kontrolüne geçti. Böylece PKK’lıların uzun mesafede irtibatının kesildiği, kısa mesafe görüşmelerinin ise takip edildiği belirtildi.

VATANDAŞ BAĞRINA BASTI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik harekâtında kara unsurları da sınırı geçerken, Mehmetçik sınırın Türkiye tarafından vatandaşların sevgi gösterileri ve tezahüratlar arasında uğurlandı. Bazı vatandaşlar askerlerle fotoğraf çektirdi. Askerler de kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocukları selamladı. Hatay’da ev ve işyerleri bayraklarla süsleniyor. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Harekâtı yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ilimizin maddimanevi desteğini bildirmek anlamında Hatay’ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.