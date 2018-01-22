Suriyeliler: Tek umudumuz Türkiye

Suriyeliler, PYD’nin Afrinlileri baskı altında tuttuğunu, çocukları dahi silah altına aldığını, cami ve okulları karargâh olarak kullandığını anlattı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin’den Türkiye’ye kaçanlar, yaşadıklarını ve yaşananları anlattı. Çoğu soyadını vermek istemeyen ve yerleştikleri bölgelerde esnaf olan Suriyelilerin açıklamaları şöyle:

‘KİMSE TERÖRİST OLMASIN DİYE...’

Mustafa Alo (9 kişilik ailesiyle 4 yıl önce Kilis’e yerleşti): Halep’te yaşarken DEAŞ’tan Afrin’e, oradan da PYD’nin baskısından Türkiye’ye kaçtık. PYD yüzünden oğlum üniversiteyi yarım bıraktı. PYD sadece esnaftan değil halktan bile haraç topluyordu. Çocukları ve gençleri savaşmaya zorluyor, terörist olarak yetiştiriyordu. Ailemden kimse terörist olmasın diye Türkiye’ye kaçtık. Türkiye o kadar rahat ve güzel ki ülkeme dönmeyi düşünmüyorum. Ancak PYD Afrin’den temizlenirse tekrar döneriz. Suriye’de tekrar barışın olacağı günleri dört gözle bekliyoruz. Tek umudumuz Türkiye.

‘PYD HEP IRKÇILIK YAPIYOR’

Muhammed (3 yıl önce Kilis’e kaçtı): PYD hep ırkçılık yapıyor, kendine itaat etmeyip karşı gelenleri, eleştirenleri hain ilan ediyor. Kürtçe derslerini zorunlu kılarak siyaset derslerini artırdı. Okullarda çocukların beyni yıkanıyordu. PYD kurallara uymayıp hakkında konuşan, doğruyu söyleyen komşularımızı öldürdü. Ya PYD esareti altında yaşayacaktık ya da göç edecektik. PYD muhaliflere o kadar düşman ki muhalif bölgeden gelenleri sebepsiz zindana atıyor. PYD sivil halka ateş açabilecek, saldıracak kadar tehlikeli bir örgüt. İnşallah Afrin PYD’den temizlenir, ülkemize huzur ve güven gelir.

‘AÇ SUSUZ BİLE YAŞANIR’

Beşar Mamo (Kilis’te lokanta işletiyor): Suriye’de insanlık yok olma tehlikesi altında. PYD’nin kuralları çok ağır. Onların işkencelerine dayanmaktansa aç susuz bile yaşanır. PYD kadın, çocuk, erkek, yaşlı ayrımı yapmadan askerliğe zorluyordu. Çocuklar evlerinden koparılıp savaş bölgelerine götürülüyor. Terörist olarak yetiştirilen çocuklar uyuşturucuya alıştırılıyor, bombacı ve cellat oluyor. Örgüte karşı gelenlere işkence yapılıyor. En büyük hayalim, Türkiye Suriye’de DEAŞ’ı bitirdiği gibi PYD’yi de bitirmeli.

‘PYD KİMLİKLERİ TOPLAMIŞ’

Muammer: Şu an Kobani’de, Afrin’de akrabalarım var. PYD tarafından kimlikleri alınarak başka yere gitmeleri yasaklanmış. PYD evimizden zorla çıkararak eşyalarımızı yağmaladı. Bazı cami ve okulları gizli karargâh olarak kullanıyorlar. “Ya bize katılırsınız ya da burada yaşayamazsınız” diye baskı altındaydık. PYD’den kaçmak isteyen bir genci herkesin gözü önünde öldürdüler. Türkiye bizi vatansız ve sahipsiz bırakmadı, yine Türkiye sayesinde köylerimiz PYD’den temizlenecek.

‘AKLIM ANNE VE BABAMDA’

2 yıl önce Kilis’e kaçan Halil İbrahim: Şu an Afrin’de annem, babam ve akrabalarım var. Onlar orada korku ve şiddet altındayken ben burada huzurlu olamıyorum. Aklım hep ailemde, yaşlı oldukları için Türkiye’ye gelmek istemediler. “Ölürsek de burada ölelim” dediler. Kürt’üz, her Kürt PYD’li demek değil. Ülkemizi bölmeye çalışan teröre karşıyız. Afrin bölgesinde 300’den fazla Kürt köyü var. Terör bitsin, bitirilsin. Çocuklar sokaklarda korkusuz, özgürce oyun oynasın. insanlar sevinçten ağlasın.

‘ÖZGÜRÜZ DEMEK İSTİYOR’

Tel Rifatlı Heysem: Zorla PYD’ye katılan çocuklar ve kadın timi kurtarılsın. PYD hapishanesinde çok fazla masum var. Örgütten kaçmak isteyenlerin vücutlarına elektrik vererek işkence yapıyorlar. Okulda olması gerekenler dağlarda, cephelerde militan oluyor. PYD bölgesinde yaşayanlar, terörden kurtulup artık “Özgürüz” demek istiyor. Türkiye, sivilleri ve masumları PYD’den kurtarsın.