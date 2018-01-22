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Batı medyasının kirli algı operasyonu

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Türkiye’nin Afrin’de başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dünya medyasında geniş yer bulurken Batı medyası her zamanki gibi olayı çarpıttı.
Batı medyasının kirli algı operasyonu
Batı medyasının kirli algı operasyonu Batı medyasının kirli algı operasyonu Batı medyasının kirli algı operasyonu

Batı merkezli bazı yayın organları, terör örgütü PKK/PYD’ye karşı başlatılan harekatı, “Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlatıldı” şeklinde çarpıtarak, bölgede yaşayan Kürt halka karşı harekat yapıldığı algısı oluşturmaya çalıştı. Söz konusu yayın organları PKK/PYD’ye terör örgütü ifadesini kullanmaktan özellikle imtina ettiler.

ALMAN VE İNGİLİZLERDEN TERÖR PROPAGANDASI

Alman Zeit gazetesi, harekatı “Erdoğan Suriye Kürtlerine karşı kara harekatı başlattı” başlığıyla verdi. İngiliz The Independent da, “Türk savaş uçakları Suriye’de Kürtleri bombalıyor” başlığını atarak adeta terör örgütünün propagandasına imza attı.

Amerikan CNN International televizyonunun internet sitesi, gelişmeleri “Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı”’ başlığıyla okuyucularına aktardı. Benzer bir başlık atan Time Dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kütahya’da yaptığı açıklamalara da yer verdi. Washington Post gazetesi, Türkiye’nin Afrin harekatının Suriye’nin kuzeyinde farklı grupları destekleyen yabancı güçleri karşı karşıya getirebileceği yorumunda bulundu. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin YPG’yi Afrin’den temizleme sözü verdiğini yazdı.

İNGİLİZ ALÇAKLIĞI

‘Türk savaş uçakları saldırıyor’ diyen BBC, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirterek, Afrin harekatını manşetten verdi. Almanya merkezli Deutsche Welle ise “Erdoğan: Kara harekatı ‘fiilen’ başlamıştır” başlığıyla harekata ilişkin bir haber geçti. Haberde, ‘Türk ağır silahlarının günlerdir Suriye’nin kuzeyindeki Kürt milis grubu YPG’ye ateş etmekte’ olduğuna dikkat çekildi.

Abd’ye rağmen vurgusu

Batı basınında, terör örgütü PKK/PYD’nin ABD’nin müttefiki olduğu vurgusu da dikkat çekti. Bazı yayın kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı kod adlı harekatını “ABD’ye rağmen” gerçekleştirdiği belirtildi. Alman Stern gazetesi, “Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri harekat başlattı” başlığıyla verdiği haberde “Harekat Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir” ifadelerini kullandı. Avusturya devlet kanalı ORF ana haberlerinde, “ABD’ye rağmen, Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri bombalamaya başladı” denildi.

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