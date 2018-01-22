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Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı

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Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı
Bursa'da kıskandığı eşi Gülüşan Ö. ile tartışan Hamza Ö. 2 çocuğunu pompalı av tüfeğiyle rehin aldı.
Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı Kıskançlık dehşeti! Çocuklarını rehin aldı

Aralarında keskin nişancıların da bulunduğu Özel Harekat polisleri evin etrafını sardı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ikna etmesi üzerine 6 saat sonra çocuklarını serbest bırakan Hamza Ö., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes  Mahallesi Ünal Sokakta meydana geldi.  Saat 19.00 sıralarında Emek Polis Merkezine gelen Gülüşan Ö. eşi  Hamza Ö. ile aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını anlatırken 6 yaşındaki Asya ve 9 yaşındaki Sara isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfek ile rehin aldığını, evden kaçarak kurtulduğunu söyledi.  Kısa sürede eve giden polis ekipleri çocukları bırakıp teslim olmasını söyledikleri Hamza Ö. elindeki pompalı tüfek ile bir el ateş ederek çocukları ve kendisini öldüreceğini söyledi.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile birlikte 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye ekibi sevk edildi.  Aralarında keskin nişancıların da bulunduğu Özel Harekat Polisleri evin içini gören çevredeki  binalara çıkarak önlem aldı. Müzakere ekibi ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından 6 saat boyunca ikna edilmek istenen Hamza Ö. çocuklarımı öldürüp kendimde intihar edeceğim dedi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlenmesi için hazırlık yapıldı.


İl  Emniyet Müdürü Osman Ak. 1 yıldır işsizmişsin sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin zarar görmeni istemiyoruz, çocukların ve eşinle mutlu bir hayat sürmen için biz polis olarak destek olacağız, önce silahını ve çocuklarını teslim et sonra seninle çay içip eşin ile arandaki problemi düzeltelim dedi. Bunun üzerine Hamza Ö.  6 saat süren eylemini sonlandırdı.  Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamza Ö., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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