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Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i yalan

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Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i yalan
Şırnak'ta 3 bin 500 çağrının yüzde 95'inin gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.
Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i yalan Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i yalan Şırnak 112'ye gelen çağrıların yüzde 95'i yalan

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne her gün binlerce gereksiz ve asılsız çağrı geldiği belirtildi. Komuta kontrol merkezine Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95'inin gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, uygulanan sokağa çıkma yasağı döneminde teröristlerin bombalarla kullanılmaz hale getirdikleri binaları nedeniyle taşındıkları yeni binada halka en iyi hizmeti sunmak için 6'sı UMKE, 3'ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans ve 115 personelle hizmet veriyor. 112 Komuta Kontrol Merkezine 1 günde Irak, Suriye ve kent genelinden gelen ortalama 3 bin 500 çağrının yüzde 95'inin gereksiz olduğu belirtildi. 112 Komuta Kontrol Merkezinde gelen çağrılara cevap verildiğini belirten Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, asılsız çağrıların sağlık hizmetinin aksamasına yol açtığını söyledi. Uzun, şöyle dedi:


"Bu çağrıların çok büyük bölümü  maalesef gerçek hasta veya yakınları tarafından yapılmıyor. Birkaç dakika içerisinde gelen 5 çağrıdan 3'ü çocuklar tarafından yapılan aramalardı. 2'sinde de telefon açılıp kapatıldı. Kimisinde numara çıkmıyor. Telefonvular sim kartı olmayan telefonları, test etmek için 112'yi arıyorlar. Yüzde 95'in üzerinde bu tip aslısız çağrılar alıyoruz. Bizim istatistiklerimize göre de günde 3 bin 500 çağrıdan sadece 75'i gerçek vaka çağrısı oluyor. Bu da yüzde 95'lik bir asılsız çağrıyı kapsıyor. Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir."

Aslısız çağrıları yapanların, duyarlı olması yönünde çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, şöyle konuştu:

"Yarın- öbür gün kendi başlarına Allah göstermesin acil bir durum gelebilir. Bizim 112 personellerimize ulaşamayabilirler. Ve bir gecikme yaşanabilir. Bunun bilincinde olsunlar. Ve lütfen 112'yi gereksiz yere telefon test etmek için yapmasınlar. Çocuklarına telefonlarını verirken de 112'yi aramadıklarından vatandaşlarımız emin olsunlar. 112'de 115 personelimiz, 6'sı UMKE, 3'ü kar paletli ambulans olmak üzere 42 karasal ambulans sahada aktif olarak hizmet vermektedir. Fiziki olarak ta Komuta kontrol merkezimiz hazır. Çağrı düştükten sonra 1 dakika içinde ambulansın çalıştırılıp hareket edecek şekilde ve bunların hepsini de biz sistem üzerinden takip ediyoruz. Olası bir durumda ses kayıtları da 5 yıllığına kayıt ediliyor."

112 Acil Tıp Teknisyeni Şeyda Tüten ise, asılsız ihbarların çok olması nedeniyle bazen gerçek anlamda vakaya ulaşmakta güçlük çektiklerini kaydederek, "Genelde çağrıları karşılıyoruz. Ama genelde çağrılarımızın çoğu asılsız. Bizi arayıp yol tarifi isteyen, yemek tarifi isteyen bile oluyor. Bu şekilde bizi aradıkları için gerçek vakaya ulaşım süremiz uzuyor.  Çoğu çağrıların çocuk aramaları olduğunu görüyoruz. Ebeveynler de çocukların ellerine telefonları vermeseler çok seviniriz. En azından gerçek vakalara hızlı bir şekilde ulaşım olur. Ve çağrı yoğunluğumuz olmaz. Bizim yükümüzde hafifler" diye konuştu. 

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