Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.
|İmsak 06:47
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|İkindi 15:52
|Akşam 18:15
|Yatsı 19:38
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.