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Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de!

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Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de!
Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor, Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna kattı.
Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de! Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de! Resmen açıklandı! Robinho Süper Lig'de!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho yarın Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.

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