Türkiye'de bir ilk! Açılışı yapıldı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açılışta yaptığı konuşmada, "Burada sporcunun hangi branşa yönlendirileceği konusunda bilgiler elde edilecek, ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Yani bir sporcunun kapasitesi kendi ciğerlerine giden hava, karnında taşıdığı oksijen miktarı gibi kaslarının hangi spor için uygun olduğu görülecek. Atletizme mi uygun, basketbola mı uygun bunları belirleyeceğimiz bir tesis.Sporun tabana yayılması konusunda yapılan adımlar çok önemli. Gençlerimiz bizler için çok değerli, toplumumuzu tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleye çok fazla önem vermemiz gerek. Yapılan her spor tesisi, gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu belasından uzaklaştırmak için birer araç. Burada herkese görev düşüyor, 11 bakanlık ile oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu var ama bu topyekun bir iş" ifadelerini kullandı.



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada bugün Türkiye'de ilk olacak Sporcu Performans Laboratuvarı'nın açılışını yapacağız. 13 farklı ünite var, bu 13 farklı ünitede küçük ve genç yaşlardaki çocuklarımızın tüm tıbbi fiziksel ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Kemik ağırlığından, kas ölçülerine, ilik ölçümlerinden boy ölçümüne kadar atletik yapıda mı diye bakacağız. Çocuktan güreşçi mi olur yoksa basketçi mi olur, futbolcu mu olur atlet mi olur veya bu gencin yapısı uzun vadede spor yapmaya uygun mu değil mi bunun testini yapacağız.



Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan proje 4 aşamalı olup 7-11 yaş arasındaki çocukların fiziksel uygunluklarına göre branşlara yönlendirilmesi ve antrenmanın bireysellik özelliğine göre uygun olan en doğru antrenmanı yapabilmeleri için laboratuvar ortamında ve spor alanlarında testler yapılacak. Sonrasında ise genç sporcu adayları uygun görüldükleri branşa yönlendirilerek sporda başarı sağlanacak.