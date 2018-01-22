Tunus'un maden bölgesinde "istihdam protestosu"

Fosfat madeninin yoğunlukta bulunduğu Gafsa vilayetinde, kamuya ait Gafsa Fosfat Şirketi'nin gerçekleştirdiği bin 700 kişilik işçi alımı kurası sonrası düzenlenen protestolarda bazı göstericiler banka ve araçlara zarar verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gafsa vilayetine bağlı Mitlevi kentinde bir bankayı yağmalamaya çalışan göstericiler bir aracı da ateşe verdi. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gafsa'nın Mzilla ve Radif bölgesinde de göstericiler ana yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yeni yılda gelen zamlar

Tunus'ta devletin "kemer sıkma" tedbirlerini artırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçe, yılın ilk ayında art arda zamlara neden olmuş, bu zamları protesto etmek için başlayan gösteriler de kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde, şiddet ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Başkentin kalbi konumundaki Habib Burgiba Caddesi'nde 14 Ocak'ta devrimin yıl dönümünü kutlayan ve yeni bütçe yasasını protesto eden Tunusluların, herhangi bir olaya sebebiyet vermeden yürüyüş gerçekleştirmesi sonrasında gösteriler dinmişti.

Tunus hükümeti, yeni bütçenin getirdiği hayat pahalılığından etkilenen düşük gelirli ailelere 40 milyon dolarlık sosyal yardım; 200 bin aileye de ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.