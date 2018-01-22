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Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık!

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Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık!
Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson, Volvo Trucks'ın Türkiye'de üretimi ile ilgili olumlu sinyaller verdi.
Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık! Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık! Dünya devinden Türkiye'de üretime yeşil ışık!

Nilsson Türkiye'de üretim ile ilgili, "Şu aşamada böyle bir ajandamız yok ama Türkiye gibi büyük pazarlarda böyle gelişmeler olabilir ve bu düşünülebilir. Türkiye'de üretim karlı da olabilir.'' dedi.

Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson, Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks iş birliğinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu güvenilir ortaklıktan çok memnun olduklarını ifade etti.

HEDEF PAZAR PAYINI ARTTIRMAK

Türkiye'nin kendileri için kıymetli bir pazar olduğunu vurgulayan Nilsson, "Amacımız Türkiye'deki pazar payımızı daha da artırmak. Temsa ile birlikte çok daha önemli bir yere gelmek arzusundayız." diye konuştu.

''TÜRKİYE'DE ÜRETİM KARLI OLABİLİR''

Nilsson, uzun vadede Volvo Trucks'ın Temsa bünyesinde Türkiye'de üretimi olup olmayacağına yönelik soruyu ise "Şu aşamada böyle bir ajandamız yok ama Türkiye gibi büyük pazarlarda böyle gelişmeler olabilir ve bu düşünülebilir. Türkiye'de üretim karlı da olabilir. Çünkü güçlü ve geniş bir tedarik altyapısı var. Ama şu an böyle bir şey takvimimizde yok." şeklinde yanıtladı.

"(VOLVO TRUCKS'IN TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ) NEDEN OLMASIN"

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper de dünyada ulaşımın geleceğinin değiştiğini, burada pek çok fırsat gördüklerini ve holding olarak bu değişime hazır olduklarını söyledi.

Portföyleri içinde otomotiv ve enerji şirketlerinin bulunduğunu anlatan Alper, şöyle devam etti: "Geçmişten gelen yoğun bir otomotiv bilgi birikimimiz var. Enerji yatırımlarımız elektrifikasyona dönüşte bizi gerçekten özel bir konuma yerleştiriyor. Çünkü Türkiye'nin enerjisinin yüzde 25'ini dağıtıyoruz. Bugün 9 milyon haneye enerji dağıtıyoruz. Enerji şarj istasyonlarının kurulumu ve bu döngü içinde pillerin yönetimi konusunda çok büyük avantajımız var. Çünkü araçların üzerine konacak piller, yüzde 80 ömre geldikten sonra ikinci hayatlarını başka yerde sürdürmek zorunda. O da genelde yenilebilir enerji kaynaklarında olacak. Biz Sabancı Holding olarak bu pilleri ikinci hayatlarında da değerlendirebilecek bir pozisyondayız. Dolayısıyla tüm bu taşınabilir enerji döngüsünün yönetimi konusunda çok iyi konumlanmış durumdayız."

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