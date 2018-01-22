Süper Lig ekibinden dev altyapı hamlesi!

Kırmızı-beyazlı kulüp, yabancı ve yıldız futbolcular için ödenen paranın yurt dışına çıkmasını önlemek, bütçesini artıya geçirmek ve Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmak için bu sezon altyapıya ayırdığı bütçeyi 300-400 bin lira aralığından 5,5 milyon liraya çıkardı.
Altyapı için yeni tesisler yapan Sivasspor, genç yeteneklere kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sağladı.
Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelerek değerlendirmede bulunduklarını söyledi.
Hangi konularda başarılı olduklarını, nerelerde istedikleri başarıyı elde edemediklerini konuştuklarını aktaran Sarılar, "Başkan, 'Erdal bizim 15 yıllık yönetimimizde en başarısız olduğumuz yer altyapı.' dedi. Teknik direktörümüz Samet Aybaba'yı çağırdık, 'Ne yapabiliriz?' dedik. Murat Dizdar'ı getirdik. Projeyi anlattık. O bize bir sunum hazırladı." diye konuştu.
Sarılar, Dizdar'ın bir hafta sonra bir projeyle geldiğini ve 5 yıllık bir plan hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bize, 'Bunlar beş yılın sonunda verim verir.' dedi. A takımdaki gibi altyapıda da bana bir bütçe çıkardı. Bu bütçe yaklaşık 5,5 milyon liraydı. Kulüp bütçesinin yaklaşık yüzde 7'si. İki saha, tesisler. Biz de 'Tamam.' dedik. Altyapıya her zaman 300-400 bin lira harcanırdı, bu yıl 5,5 milyon lira ayırdık. Bundan sonra da bu paralar konacak. Bu sayede altyapıdaki takımları yeniden harekete geçirdik. Altyapımızda 15 antrenör, doktor, masör ve malzemeci var. Daha önce eski malzeme kullanılırdı, şimdi yeni alınıyor. İddia ediyorum, altyapımızın TFF 1. Lig'deki kulüplerden daha iyi tesisi var." Altyapıda yetiştirecekleri yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırma hayaliyle yola çıktıklarını belirten Sarılar, Sivasspor'u hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını vurguladı.
"İki yabancı futbolcu transferi yapmayı planlıyoruz"
Erdal Sarılar, transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "İki yabancı futbolcu transferi yapmayı planlıyoruz. Yerli futbolcuda da genç bulduğumuz zaman alacağız. Ne kadar transfer olursa olsun, ideal kadromuzu oynatmayı düşünüyoruz. Alternatif oyuncu arıyoruz. Çok kaliteli 1-2 oyuncu alacağız. Bir isim var, onunla da görüştük. Bir konuda anlaşmıştık ancak menajerler devamlı fiyat artırınca şu anda görüşmeler durdu." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu vurgulayan Sarılar, sezon başında 9 bin kombine kart ile locaların hepsini sattıklarını ve taraftarın takıma sahip çıkmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.
- Aslan Kayseri'de kükredi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' mesajıTürkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e duaTSK duyurdu: Şehidimiz var..Budist kadın Kayseri'de müslüman oldu! İsmini...ASKON'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması!Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi!Stoichkov'dan Naim'e ziyaret! 'Daha iyisi yoktu'Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ı aradı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:47 Güneş 08:16 Öğle 13:22 İkindi 15:52 Akşam 18:15 Yatsı 19:38
- 9°C Adana
- 8°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 0°C Ankara
- 12°C Antalya
- 5°C Artvin
- 9°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 117.235 1.81
- Altın: 162,024 -0.67
- Dolar: 3,7784 -0.72
- Euro: 4,6204 -0.74
Süper Lig ekibinden dev altyapı hamlesi!
Kırmızı-beyazlı kulüp, yabancı ve yıldız futbolcular için ödenen paranın yurt dışına çıkmasını önlemek, bütçesini artıya geçirmek ve Türk futboluna genç yetenekleri kazandırmak için bu sezon altyapıya ayırdığı bütçeyi 300-400 bin lira aralığından 5,5 milyon liraya çıkardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Budist kadın Kayseri'de müslüman oldu! İsmini...
- Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı
- Sonunda muradına erdi!
- Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi
- Almanya'dan Afrin opesrasyonuna marşlı destek
- Ordu'da bir ilk! Ebabil kuşu...
- İsveç'ten Türk askerine dualarla destek
- Yüzlerce otomobille operasyona destek verdiler!
- Müge Anlı'da duygusal anlar! Mehmetçik...
- Alev alev yanan araçlardan son anda kurtuldular
- Doğu Türkistanlılar askerlik şubesine koştu
- Rezilliğe yenisi eklendi! Soruşturma başlatıldı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.