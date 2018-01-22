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Burak Yılmaz'ın muhteşem istatistiği!

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Burak Yılmaz'ın muhteşem istatistiği!
Ligde 18 haftada 16 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Burak Yılmaz, geçen sezon bordo-mavili takımın aynı dönemde attığı gol sayısını da tek başına geçti.
Burak Yılmaz'ın muhteşem istatistiği! Burak Yılmaz'ın muhteşem istatistiği! Burak Yılmaz'ın muhteşem istatistiği!

Ligde Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atarak gol sayısını 16'ya yükselten 32 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımın geçen sezonun 18 haftada attığı 15 golü geride bırakmayı başardı.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan ekibinden tekrar Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıdaki 3 müsabakada görev alamadı, bir maçı da yarıda bıraktı.

Burak Yılmaz, 15 karşılaşmada bin 266 dakika forma giyerken 79 dakikaya bir gol sığdırdı.

Milli futbolcu, Atiker Konyaspor (2 maç), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz'ın gol attığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan elde etti. Deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin ligde topladığı 30 puanın 19'una attığı gollerle katkıda bulundu.

Deplasman ve iç sahada aynı sayı

Burak Yılmaz, deplasmanda ve iç sahada 8'er gol attı.

Bordo-mavili futbolcu, iç sahada Atiker Konyaspor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor ikişer gol attı, deplasmanlarda ise Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında 2, Fenerbahçe, Sivasspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabük müsabakalarında da birer olmak üzere 8 gol attı.

Son 7 haftada 9 gol

Bordo-mavili futbolcu, ligde son 7 haftada 9 gol atmayı başardı.

Burak, söz konusu dönemde sadece Bursaspor maçında gol kaydedemezken, 6 maçta 9 kez fileleri havalandırarak takımının gol yükünü çekti.

Gollerin yüzde 45'i

Burak Yılmaz, Trabzonspor'un ilk 18 haftadaki 35 golünün 16'sına imza attı.

Bordo-mavili futbolcu, Karadeniz ekibinin kaydettiği gollere yüzde 45 oranında katkı yaptı.

Ligde gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşen Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar bu başarısını sürdürmesi halinde 3. kez gol krallığı sevinci yaşayacak.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla ligin 2011-2012 sezonunda 33, 2012-2013 futbol sezonunda Galatasaray'da 24 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

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