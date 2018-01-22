22 Ocak 2018 Pazartesi6 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:52Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 9°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.235 1.81
  • Altın: 162,024 -0.67
  • Dolar: 3,7784 -0.72
  • Euro: 4,6204 -0.74

Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı

»
Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı
Antalya’nın Aksu İlçesi’nde çıkan yangında 85 yaşında bir kişinin ve kızının oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evinin içerisinde kadının içler acısı hali ise yürek burktu.
Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladı

Yangın geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan 2 odalı bir evde meydana geldi. 85 yaşındaki Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın (60) oturduğu 2 gözlü evin bir odasından dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haberverdi. Yangın kısa süre evin bir odasının tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 odadan oluşan evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Oda içerisinde bulunan herşey ise küle döndü.

“Hayatım boyunca kazandığım her şeyi kaybettim”

Eşini 5 yıl önce kaybeden ve babasının yanında kalan 60 yaşındaki Sabahat Büyükyıldız ise herşeyini yangında kaybettiği odanın içerisine girerek feryat etti. Küle dönen eşyalarının yanında göz yaşları döken Büyükyıldız, “Hiçbir şeyim kalmadı. Hayatım boyunca kazandığım herşeyi kaybettim. Bir canımı kurtarabildim. Ne televizyonum kaldı ne de buzdolabım kaldı. Komşuya gitmiştim. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayaklarım ağrıdığı için koşamadım. Evime misafir geldi sandım. Allah düşman başına vermesin. Çok üzülüyorum. Allah’ım yardım et” diye konuştu.
 

85 yaşındaki Mehmet Çayır ise, “Evimizde ne varsa kaybettik. Hayatımda ne kazandım ise hepsini kaybettim. Sıfıra çıktım” diye seslendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Budist kadın Kayseri'de müslüman oldu! İsmini...Budist kadın Kayseri'de müslüman oldu! İsmini...Taylandlı 25 yaşındaki Chutikarn Mamang, Müslümanlığı Allah’ın tek olduğunu öğrendiği için seçtiğini söyleyerek Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Büşra ismini aldı.
Her şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladıHer şeyini kaybeden kadın yürekleri dağladıAntalya’nın Aksu İlçesi’nde çıkan yangında 85 yaşında bir kişinin ve kızının oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Yanan evinin içerisinde kadının içler acısı hali ise yürek burktu.
Sonunda muradına erdi!Sonunda muradına erdi!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendiEşinin 15 yıla kadar hapsi istendiDarbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Almanya'dan Afrin opesrasyonuna marşlı destekAlmanya'dan Afrin opesrasyonuna marşlı destekTürk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin bölgesinde başlattığı operasyona destek olmak amacıyla Almanya’da yaşayan gurbetçi bir vatandaş “Milletin İstiklal” adında bir marş hazırladı.
Ordu'da bir ilk! Ebabil kuşu...Ordu'da bir ilk! Ebabil kuşu...Ordu’da yaban hayatında yaralanan ya da bilinçsiz avcılar tarafından yaralanmasına sebep verilen yaban hayvanı sayısı her geçen yıl artıyor.
  • İsveç'ten Türk askerine dualarla destek22 Ocak 2018 Pazartesi 16:30
  • Yüzlerce otomobille operasyona destek verdiler!22 Ocak 2018 Pazartesi 16:21
  • Müge Anlı'da duygusal anlar! Mehmetçik...22 Ocak 2018 Pazartesi 15:15
  • Alev alev yanan araçlardan son anda kurtuldular22 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
  • Doğu Türkistanlılar askerlik şubesine koştu22 Ocak 2018 Pazartesi 13:53
  • Rezilliğe yenisi eklendi! Soruşturma başlatıldı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
  • Evinin çatısında buldu! Gören şaşkına dönüyor22 Ocak 2018 Pazartesi 11:56
  • Otobüsün buzdolabından çıktı! Servet değerinde...22 Ocak 2018 Pazartesi 11:50
  • Henüz 11 yaşında ve 185 kilo22 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
  • Zeytin Dalı Harekatı'na olay tweet! Savaşa...22 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri