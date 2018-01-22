UEFA'dan transfer devrimi!

UEFA yetkilileri, son dönemde artık iyice artan transfer çılgınlıkları karşısında, özellikle dev kulüplerin hoşuna pek gitmeyecek değişiklikleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Çıkan haberlerde, UEFA'nın gelecek sezondan itibaren tüm kulüplere bir kota koyacağı ve bu kotaya göre takımların bir sezon boyunca bonservis ücretlerinde edebileceği maksimum zararın 100 milyon euroyu aşamayacağı belirtildi.



Bu kuralara göre, örneğin, oyuncu bonservislerine 300 milyon euro harcayan bir kulüp, o sezon için en az 210 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda kalacak. Bu sezon Manchester United ve Manchesher City kulüpleri 130 milyon euronun üzerinde transferde zarar yazarken, bu durumun Avrupa'nın devlerini rahatsız ettiği belirtildi.



UEFA, ayrıca takımların oyuncu kadrolarını da düzenlemeyi planlıyor. Buna göre, artık UEFA ülkelerindeki takımlar kadrolarında 21 yaş üstü en fazla 25 oyuncu bulundurabilecek. Bahsi geçen kurallar delinirse de, UEFA kulüplere ciddi cezalar verebilir. (Sporx)