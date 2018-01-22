Papa'dan tık yok! Tacize sesini yükseltmedi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in, Şili ve Peru'ya yaptığı ziyarette Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarlarına tepki vermemesi eleştirildi.

Papa Francis'in, Peru'nun başkenti Lima'da açık havada verdiği veda ayinine bir milyonun üzerinde Katolik katıldı.

Papa Francis konuşmasında, toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti: "Çile çekenleri bağrına basmayan ve acılarını paylaşmayan, tutkulu bir şekilde bu insanlara yardımcı olamayan bir toplum, acımasız ve insanlık dışı bir toplumdur."

Papa Francis'i, havaalanına giderken, yol boyunca sıralanan yüz binlerce kişi uğurladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri, iki ülkede de yolsuzluk ve rüşvetle daha etkili mücadelede edilmesi çağrısında bulunan konuşmalar yaptı.

Bununla birlikte, Peru ve özellikle Şili'de 'da Katolik din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarlarına ilişkin kararlı tepki vermemesi ise Papa Francis'in eleştirilmesine neden oldu.

EURONEWS