Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABDDışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.
TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ
Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti. Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
22 Ocak 2018 Pazartesi6 C.Evvel 1439
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ABD 'Afrin' için geri adım attı!
Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABDDışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.
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