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Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi

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Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi
Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi Eşinin 15 yıla kadar hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı.

Cep telefonundan CoverMe ve KakaoTalk gibi programları kullanıp kullanmadığı sorulan Terzi, bu programları kullanmadığını savundu.

Söz alan duruşma savcısı, araştırılması istenen başka husus bulunmadığından esashakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.

Savcı, sanık Nazire Terzi hakkında, noter katibi Kerem Sağlıklı'yı, "Hepiniz bizden özür dileyeceksiniz. Hepiniz göreceksiniz" sözleriyle tehdit ettiği suçlamasıyla açılan kamu davasında, "Hepiniz göreceksiniz" ifadesinin tanıklar tarafından doğrulanmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Terzi hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçuna iştirak suçundan da beraat talep eden savcı, Semih Terzi'nin Ankara'ya şüphe çekmeden gelebilmek için eşi Nazire Terzi'yi kullandığına ilişkin mahkumiyetini gerektirir, her türlü şüpheden uzak somut bir delil bulunmadığını belirtti.

Sanığın, eşi Semih Terzi'nin ölüm raporunda değişiklik yapmak amacıyla doktor kıyafetiyle GATA'ya giderek kayıtların tutulduğu bilgisayarda inceleme yaptığını, sanıktan ele geçirilen cep telefonunda FETÖ mensuplarının da kullandığı bazı programlara ilişkin kayıtlar bulunduğunu, sanığın bu programlarla eşi Semih Terzi ile görüştüğünün belirlendiğini kaydeden savcı, Nazire Terzi'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

''TEK SUÇUM SEMİH TERZİ'NİN EŞİ OLMAK"

Mütalaaya karşı söz alan Nazire Terzi, eşinin ölüm belgesinin sahte olduğunu düşündüğünü, GATA'ya da bu nedenle gittiğini öne sürerek, "23 Temmuz 2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşmek için doktor önlüğümü de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanımadıklarını söylediler" dedi.

Sanık Terzi, telefonunda bulunan programlara ilişkin, CoverMe ve KakaoTalk kullanmadığını, kullandığı diğer programların ise örgüte ait olup olmadığını bilmediğini iddia etti.

Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak" dedi.

Terzi'nin avukatı da mütalaaya kısmen katıldıklarını, müvekkilinin terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını savundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

52,5 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

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