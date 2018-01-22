Mike Pence, Kudüs için tarih verdi!

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Ortadoğu ziyareti kapsamında ilk olarak Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Batı Kudüs'te resmi törenle karşılandı.
"YENİ BİR ÇAĞIN ŞAFAĞINDAYIZ"
Pence, "İsrail'in başkenti Kudüs'te olmak büyük onur" dedi. Mike Pence, "İsrail-Filistin barışına ulaşmak amacıyla görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum" ifadelerini kullandı.
KUDÜS İÇİN TARİH VERDİ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs'te Başbakan Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ABD büyükelçiliğinin 2019 sonuna kadar Kudüs'e taşınacağını söyledi.