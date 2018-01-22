Kritik zirvede dikkat çeken detay

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı detaylı bir şekilde ele alındı. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada görüşmenin verimli geçtiğine vurgu yaptılar.
"Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar, en büyük arzumuz burunları kanamadan ülkelerine dönmeleridir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemizi zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Askerlerimiz terör örgütünü cezalandırırken Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı yapıyor" dedi. CNNTürk'ün haberine göre, CHP lideri Çankaya Köşkü'nden kırmızı bir dosyayla ayrıldı.