22 Ocak 2018 Pazartesi6 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:52Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 9°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 117.235 1.81
  • Altın: 162,024 -0.67
  • Dolar: 3,7784 -0.72
  • Euro: 4,6204 -0.74

Kritik zirvede dikkat çeken detay

»
Kritik zirvede dikkat çeken detay
Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. CHP liderinin görüşmeden kırmızı bir dosya ile ayrılması dikkat çekti.
Kritik zirvede dikkat çeken detay Kritik zirvede dikkat çeken detay Kritik zirvede dikkat çeken detay

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı detaylı bir şekilde ele alındı. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada görüşmenin verimli geçtiğine vurgu yaptılar.

"Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar, en büyük arzumuz burunları kanamadan ülkelerine dönmeleridir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sınır güvenliği çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemizi zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Askerlerimiz terör örgütünü cezalandırırken Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı yapıyor" dedi. CNNTürk'ün haberine göre, CHP lideri Çankaya Köşkü'nden kırmızı bir dosyayla ayrıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ı aradıCumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ı aradıCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.
HDP Milletvekili hakkında yakalama kararıHDP Milletvekili hakkında yakalama kararıDiyarbakır'da görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında yargılanan HDP Van Milletvekili Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Kritik zirvede dikkat çeken detayKritik zirvede dikkat çeken detayBaşbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşme sona erdi. CHP liderinin görüşmeden kırmızı bir dosya ile ayrılması dikkat çekti.
Destici'den 'Zeytin Dalı' açıklamasıDestici'den 'Zeytin Dalı' açıklamasıBBP Genel Başkanı Destici, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Teröristler başta olmak üzere teröristlerin yanında duranlar da en şiddetli bir şekilde nasibini alacaktır." dedi.
Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Geri dönüş yok, bedelini ödeyecekler!Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Geri dönüş yok, bedelini ödeyecekler!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatında geri adım atılmayacağını vurgulayarak, 'Geri dönüş yok, Afrin hallolacak' dedi.
  • Başbakan'dan son dakika Afrin açıklaması22 Ocak 2018 Pazartesi 15:26
  • Erdoğan'dan ABD'ye çok sert cevap!22 Ocak 2018 Pazartesi 15:17
  • Gözler Çankaya Köşkü'nde! Görüşme başladı22 Ocak 2018 Pazartesi 14:31
  • Miroğlu açıkladı! Afrin'de neler oluyor?22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • İnce, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:17
  • HDP Milletvekili Alican Önlü için soruşturma22 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
  • Kilis'te net açıklama: Gölge etmesinler yeter!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
  • Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışmayacak22 Ocak 2018 Pazartesi 11:54
  • Bakanlar Kurulu'nda gündem Zeytin Dalı harekatı22 Ocak 2018 Pazartesi 10:34
  • Bostancı: Türkiye asla izin vermeyecek22 Ocak 2018 Pazartesi 10:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri