Abbas müzakerelerin devamını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının ardından ABD Başkan Yardımcısı Ortadoğu turuna çıkarken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Brüksel’de temaslarda bulundu.

Abbas, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Mogherini ile Brüksel’de basın toplantısı yapan Abbas, Filistin’in Ortadoğu Barış Sürecine devam etmek istediğini dile getirdi.

"ANLAŞMAYA İSRAİL DE UYSUN"

“Barış için müzakerelere devam etmek istiyoruz. İsrail ile imzaladığımız anlaşmayı uygulamaya hazırız” ifadelerini kullanan Abbas, “Ancak, İsrail’i de anlaşmayı uygulamaya çağırıyoruz. Çünkü tek bir taraf uyguluyor” dedi. Abbas, AB üyesi ülkelere Filistin’i tanıma çağrısında bulundu.

Mogherini ise AB’nin çözüm için çabalarını arttıracağını söyledi. Federica Mogherini, “AB, Kudüs’ün başkenti olduğu iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını sürdürecek. Bu da, AB’nin tutumunun Oslo Anlaşması ve uluslararası anlaşmalara dayandığını gösteriyor” dedi .