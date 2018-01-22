Bozdağ'dan Fransa ve BMGK açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin Afrin operasyonuna yönelik sorularını cevapladı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satırbaşları:

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de harekat başarıyla devam edecek.

Bu harekatta amaç sınır güvenliğini sağlamak, teröristleri temizlemektir.

Hedef, terör örgütlerinin barınakları, silahları ve üstleridir. Harekat süresince sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve özen gösterilmektedir. Bu konuda her tedbir alındı.

Bu harekat, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize yönelik değildir.

"ŞEHİDİMİZ VE YARALIMIZ YOKTUR"

İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır.

Harekat süresince silahlı kuvvetlerimiz mensupları içerisinde şehit olan yoktur.

"YPG, DEAŞ'LILARI TÜRKİYE'YE KARŞI SAVAŞMALARI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI"

PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır.

"RUSYA'YA VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE GARANTİ VERMEDİK"

Türkiye'nin Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir.

Harekatın hedefi zaten Afrin bölgesidir. Bu zaten biz açıkladık.

İleride Türkiye başka bir harekat başlatmak istediği zaman, o ayrı bir isimle, nerede başlaması gerekiyorsa, orada başlatılacaktır.

FRANSA BMGK'DA AFRİN'İ DEĞİL, SURİYE'DEKİ İNSANİ YARDIMLARI GÜNDEME GETİRDİ

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.

Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.

SİVİLLERE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE OLMUŞTUR

Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma ve onlara yardım etme konusunda Türkiye, kendisine dönük kaygı belirten bütün ülkelere örneklik teşkil edecek uygulamaların ve güzel örneklerin sahibi olmuştur.

HDP'NİN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir.