7 Ocak'taki erken seçimi kazanarak KKTCCumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.
Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterdi.
TANSİYON DÜŞMEDİ
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP'li vekiller arasında tartışma çıktı.
EN SERT TEPKİ SEYİRCİLERDEN GELDİ
Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanının uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi.
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Türk düşmanı vekile haddini bildirdiler
7 Ocak'taki erken seçimi kazanarak KKTCCumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.
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