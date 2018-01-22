ÖSO Burseya Dağı'ndan çekildi! Çatışma sürüyor!

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde Burseya Dağı'na yönelik operasyonla, bölgeyi PYD/PKK'dan almıştı.

ÖSO BURSEYA DAĞI'NDAN ÇEKİLDİ

Ancak sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO çatışmaların ardından Burseya Dağı'ndan çekildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Çekilmenin ardından çatışmalar dağın eteklerinde devam ediyor.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, gündüz saatlerinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırmıştı.

3 GÜNDE 14 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta örgütten kurtarıldı.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.