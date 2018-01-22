Pentagon'dan yeni Afrin açıklaması

Pentagon, Afrin’de PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki kaygıları konusunda Türkiye ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı

AA muhabirinin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ile birlikte Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi amaçladıklarına dair açıklamaları hatırlatarak Pentagon’un bu konuda bir görüşme yapıp yapmadığını sorması üzerine Pentagon sözcülerinden Adrian Rankine Galloway, “Şu anki durumu çözmek üzere Türk müttefiklerimizle görüşme halindeyiz.” dedi.

Muhabirin, “Afrin’deki durum mu yoksa genel bir durum üzerine mi görüşmeler var” sorusuna ise Binbaşı Galloway hem Afrin konusunda hem de genel anlamda Suriye konusunda Ankara ile görüşmeler devam ettiği kaydetti.

Görüşmelerin içeriği konusunda detay veremeyeceğini ifade eden Galloway: “Şu anda Amerikan hükümeti ile Türk hükümeti arasında bu krizi çözmek için görüşmelerin devam ettiğini teyit edebilirim.” şeklinde konuştu.

Krizden kastının ne olduğuna yönelik bir soruya ise Galloway, “Afrin’deki kriz ve daha geniş anlamda Türkiye’nin güvenlik kaygılarını” kastettiğini belirtti.