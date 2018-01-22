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Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!

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Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar bir mesaj yayınladı.
Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi! Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi! Türkiye'ye Afrin desteği: Barışın habercisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattığı operasyonun ardından, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar bir mesaj yayınladı.

Yağcılar mesajında şunları ifade etti:

"Bölgedeki gelişmelere baktığımızda bu kaçınılmaz bir harekattır. Türkiye’nin bütünlüğü için ve bölgedeki halklar için önemli karardır, barış ve istikrarlılığın habercisidir. Çünkü o bölge, çeşitli terörist grupların eylemlerinden dolayı normal yaşam şartlarından maruz kalmıştır. Dolayısıyla hem Türkiye’nin hem de oradaki ahali açısından o bölgenin teröristlerden temizlenmesi, genel güveni sağlama anlamını taşımaktadır ve geleceğe dair istikrarlılığın tesisini sağlamaktadır.

TÜRK ASKERİ HER YERDE BARIŞ VE HUZUR SAĞLAR

Afrin’deki güven ortamının hakim sağlanmasıyla beraber Türk devletinin en kısa sürede bu bölgeye kalkınma ve yeni perspektif getireceğine inanmaktayım. Türk askerinin her yerde barış ve huzurun sağladığını bilerek, bu harekatın adı olduğu gibi oradaki ahali ve dünya kamuoyu tarafınca da zeytin dalı olarak algılanması gerekmektedir.

Elbette her yer için barış ve huzurun hakim olması en ideal çözümdür. Ancak ideal çözüme ulaşma her tarafın asıl amacı ve uğraşıları olmalıdır. Dolayısıyla hiçbir devlettin güvenliği ve bütünlüğü tehdit altına bırakılamaz, özellikle de terörist gruplar tarafınca tehditler kabul edilemez. Bu bağlamda "Zeytin Dalı" harekatıyla en kısa süre içerisinde hem Türkiye hem de orada yaşayan ahali için güvenli, istikrarlı ve bir barış bölgesinin oluşturulmasını dilerim."

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