23 Ocak 2018 Salı7 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:22İkindi 15:53Akşam 18:16Yatsı 19:39
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 117.779 0.46
  • Altın: 163,157 0.74
  • Dolar: 3,7966 0.48
  • Euro: 4,6427 0.48

Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu

»
Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu
Abhazya'nın başkenti Sohum'da Sovyetler döneminden kalma bir tesiste amonyak tankerleri ve kimyasal içerikli sanayi tüpleri bulundu. Tanker ve tüpler Abhazya'da paniğe neden oldu.
Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu

Abhazya'nın başkenti Sohum'a bağlı Bastala köyünde Sovyetler Birliği döneminde işletilen, Abhazya-Gürcistan savaşı sonrasında ise faaliyetleri sonlanan tesislerde amonyak olarak bilinen (NH3) tankerleri ve bazı kimyasal bileşiklerin depolandığı büyük tüpler bulundu. 108'den fazla tüpün 30'a yakınının boş olduğu tespit edilirken, bazılarında ise kimyasal olma şüphesi olduğu öğrenildi. Abhazya Acil Durumlar Bakanlığına gelen bir ihbar neticesinde ekipler tesislere gitti. Atıl durumdaki tesisin içinde bazı tanker ve tüpler bulunurken, tesis çevresinde yapılan kazılarda da tüpler bulundu. Uzman ekipler, akşama doğru başlayan çalışmaları geç saatlere kadar sürdürdü. Tüplerin ve tankerlerin tümü toplandı.

Kimyasalların solunum yoluyla zararlı olabileceği, cilde temas durumunda ise yanıklar oluşturabileceğini söyleyen uzmanlar, kimyasalların açığa çıkmadığını ifade ederek halkı rahatlattı. Bulunan tüp ve tankerler analiz ve imha için laboratuvarlara gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail, Pence'den yerleşkeler için yardım istediİsrail, Pence'den yerleşkeler için yardım istediKnesset sözcüsü Yuli Edelstein, ABD Başkan Yarıdmcısı Mike Pence’den Batı Şeria'da sanayi bölgesini kurmak için yardım istedi.
İngiliz Genelkurmay Başkanı: Suriye savaşı...İngiliz Genelkurmay Başkanı: Suriye savaşı...İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nik Carter, kendilerinin Rus ordusunun gelişiminin gerisinde kaldıklarını ve bunu yakalamaları gerektiğini ifade etti.
Bir mesaj daha: En güzel gün henüz gelmedi!Bir mesaj daha: En güzel gün henüz gelmedi!ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile İsrail'de sizin güçlü liderliğinizin, ABD ile ona en yakın müttefikinin en güzel günleri henüz gelmedi" dedi.
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6.1 büyüklüğünde depremAmerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Java bölgesinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Mattis Endonezya’daABD Savunma Bakanı Mattis Endonezya’daABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Endonezya ziyareti çerçevesinde Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ve Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.
Theresa May'den Zeytin Dalı açıklamasıTheresa May'den Zeytin Dalı açıklamasıZeytin Dalı Harekatı devam ederken İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması geldi. 'Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var.' ifadesi kullanıldı.
  • Salih Müslim yalvardı! 'Bizi kurtarın'23 Ocak 2018 Salı 10:51
  • Dünyanın gözü Afrin'de!23 Ocak 2018 Salı 09:56
  • Bir destek açıklaması da Katar'dan23 Ocak 2018 Salı 09:51
  • ABD`de federal hükümet tekrar hizmete girdi23 Ocak 2018 Salı 09:50
  • ABD’den Rakka’ya üst düzey ziyaret23 Ocak 2018 Salı 08:50
  • Sovyet tüpleri Abhazya'da paniğe neden oldu23 Ocak 2018 Salı 08:10
  • Yemen'de bir BAE askeri öldü23 Ocak 2018 Salı 07:50
  • Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon başlattı22 Ocak 2018 Pazartesi 23:55
  • Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama: Kabul edilemez22 Ocak 2018 Pazartesi 23:36
  • Beyaz Saray yeni açıklama: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz22 Ocak 2018 Pazartesi 23:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri