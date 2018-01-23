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Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş strateji

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Afrin’deki teröristlere yönelik harekâtta TSK ve ÖSO kent merkezine yönelik derinlemesine operasyonlara dün ara verdi. Askeri birliklerin hareketi yatay yönlü olarak gerçekleşiyor.
Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş strateji
Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş strateji Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş strateji Zeytin Dalı Harekâtı’nda müthiş strateji

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’na ( ÖSO) mensup birliklerin Afrin’deki PKK/YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda 3’üncü gün geride kaldı.

SIZMAYI ÖNLEMEK İÇİN YATAY HAREKAT

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Afrin’de 72 saatlik süre içinde 8 kilometrelik derinlikte 7 bölgeyi kontrol altına alan TSK, Hatay-Hassa- Kırıkhan Sakızlı ve Kilis sınır hattı boyunca iki gün süre ile devam ettirdiği derinlemesine ilerleyişini dün durdurdu. Sınır hattı boyunca 7 bölgeden sınırın bölümlerinde oluşturulan ceplerin birleştirilmesi planlanıyor. Bu hatta güvenliğin tam anlamıyla sağlanması ve operasyon sahalarına terör örgütü PKK/YPG’lilerin sızmasını önlemek amacıyla yatay düzlemde harekât gerçekleştiriliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip Alika,Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh bölgelerinde operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. Bu bölgelerde PKK, 72 saat içinde 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i İHA’lar tarafından fark edilirken, 12 sızma girişimi de doğrudan sahadan gelen istihbarat bilgileri ile önlendi.

Öte yandan gelen istihbarat bilgilerine göre PKK/YPG’li teröristler kent merkezine doğru genişleyen operasyona ilişkin olarak kendi içlerinde görüş ayrılığı yaşıyor. Bir grup örgütün kenti rejime devretmesi gerektiğini savunuyor. Şam rejimi ile 3 günde 7 görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Örgüt içindeki bir başka grup Afrin’in Rusya’ya bırakılması görüşünde. Ancak bu konudaki girişimlerin Rusya tarafından reddedildiği gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan örgüt içinde ağırlığa sahip üçüncü grubun ise sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermeyerek çatışmalara hazırlandığı öğrenildi.

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HEDEF 10 BİN KİLOMETREKARE

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgilendirme yaptı. “Afrin Türkiye için neden önemli?” sorusuna yanıt verilen bilgilendirmede, “Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir. Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması, Kilis’in tamamının, Hatay’ın büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir. Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor” denildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bilgilendirmede, Türkiye’nin amacı şöyle anlatıldı:

- Afrin bölgesi temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanın Türkiye’nin desteklediği ÖSO’nun nüfuzuna geçmesini sağlamak.

- Doğu Akdeniz’e ulaşmak isteyen PKK kuşağını engellemek.

- Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.

- Suriye sınırını güvenli kılmak.

- PYD/PKK’nın Amanoslar’dan Türkiye’ye sızmasını engellemek.

- Örgütün Akdeniz’e ve dış dünyaya açılmasını engellemek.

- Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.

- Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmelerini sağlamak.

- ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.

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